Professoras acertam tema da redação do Enem e alunos comemoram: 'Me salvou'

As professoras Laura Macêdo, 25, Débora Rocha, 27, e Júlia Sahium, 33, de Goiânia, acertaram o tema da prova de redação do Enem deste ano.

O que aconteceu

O tema da redação do Enem foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Porém, no início de setembro, Débora e Júlia, professoras de redação e idealizadoras do projeto Sintagma Redações, lecionaram uma aula convidando Laura, que é historiadora, e abordaram o tema "Narrativas afrodiaspóricas na arte contemporânea: representatividade afro-brasileira".