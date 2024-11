Primeiro dia do Enem 2024 tem 26,6% abstenção, afirma MEC

Os presentes no primeiro dia do Enem foram 73,4% dos inscritos. Houve um aumento em relação ao ano passado (71,9%) e a 2022 (71,7%). As informações foram passadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

O ministro declarou que uma das novidades deste ano foi o "ensalamento". Ou seja, 90% dos inscritos conseguiram fazer o exame em até 10 km de suas residências.

Foram eliminados 4.999 participantes, um aumento de 8% em relação a 2023. Entre os motivos estão: deixar o local de prova portando o cartão antes dos 30 minutos finais da aplicação; portar equipamento eletrônico; ausentar-se antes do horário permitido; utilizar impressos; e não atender orientações dos fiscais. Um dos casos envolveu uma pessoa que tentou sair com o caderno de prova por volta das 16h. O ministro Camilo Santana disse que ele está sendo interrogado e será investigado pela PF.

Também houve um aumento na participação de concluintes do ensino médio da rede pública. Segundo dados do MEC, 1,66 milhão desses alunos se inscreveram no Enem, o que representa 94% dos estudantes desse grupo. No ano passado, participaram 1,18 milhão (58%).

Participação de concluintes do ensino médio da rede pública por estado. Em São Paulo, o percentual desses alunos passou de 44,8% para 80%. O Pará, por exemplo, saiu de 52,2%, em 2023, para 100% neste ano. Os percentuais divulgados pelo MEC e pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) foram estimados com base nos dados do Enem, que são autodeclaratórios, e no Censo Escolar. "Temos vários estados que o percentual quase dobrou", disse Camilo Santana. "A gente considera que foi um grande salto, importante para esse Enem 2024."

Houve 689 ocorrências e problemas logísticos, segundo dados preliminares. Por exemplo: emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e problemas com abastecimento de água.