Professores fazem redação com tema do Enem 2024; leia exemplo

O tema da redação do Enem 2024 foi sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Para professores consultados pelo UOL, o assunto é inesperado, mas atual e relevante para ser discutido pelos candidatos do exame.

A equipe do Poliedro escreveu um modelo de redação dentro do tema proposto pelo Inep, órgão ligado ao MEC responsável pelo exame. O grupo é formado por professores e coordenadores. Leia abaixo:

No álbum "Sobrevivendo no Inferno", o grupo musical Racionais MC's denuncia a invisibilidade que os afrodescendentes enfrentam no seu dia a dia, marcado por violência física e moral. Essa obra, ao mesmo tempo em que evidencia a realidade de silenciamento da população negra, destaca a importância de resgatar as origens desse grupo social. Assim, as reminiscências da escravidão e a perspectiva eurocêntrica por meio da qual essa história é contada são desafios para a valorização da herança africana no Brasil.