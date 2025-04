O que é a Lavagem do Senhor do Bonfim, a maior procissão da Bahia

A Lavagem do Senhor do Bonfim, uma das maiores expressões de fé da cultura da Bahia, é uma procissão de 8 km pelas ruas da Cidade Baixa, em Salvador. O interesse pelo evento é tão grande que apareceu até no Google Trends.

O cortejo vai da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, até a Basílica do Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada. O trajeto dura cerca de quatro horas de caminhada. O início é na região onde está o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo, por volta das 9h, rumo à Praça Marechal Deodoro e o Largo da Calçada.

A lavagem das escadarias da igreja é uma preparação à Festa do Bonfim, que acontece no segundo domingo após o Dia de Reis. A festa é o principal momento da adoração ao Senhor do Bonfim, associado ao orixá Oxalá das religiões de matriz africana.