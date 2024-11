Enem 2024 tem questões sobre racismo, Rita Lee, Game of Thrones e pandemia

Chiquinha Gonzaga foi citada em uma questão sobre abolicionismo. "Depois, foram citados os poemas do Castro Alves, falando sobre o movimento abolicionista no Brasil", afirmou Guilherme Freitas, professor de geopolítica da Escola SEB Lafaiete.

O Enem também deixou um espaço para tratar do movimento Black Lives Matter. "Falava da abrangência desse movimento, que não é somente de homens heterossexuais negros que lutavam por esse direito, mas que buscava uma integração completa dessa sociedade", disse Freitas.

O rompimento da barragem de Mariana (MG) também foi destacado levando o candidato a refletir sobre "vínculos de pertencimento", afirmam professores. "Essa questão valorizou a tradição e a memória, em consonância com o tema da redação", disse Lígia Albuquerque, coordenadora e professora de filosofia e sociologia do Elite Rede de Ensino. Segundo ela, a questão dizia que situações como a de Mariana apresentam um cenário em que "as perdas são maiores do que os bens materiais".

Figuras conhecidas como Rita Lee e Racionais MC's foram citadas. Na questão sobre a cantora, o Enem apresentou um texto em que ela falava de cartas que recebia de seus fãs. "Era uma questão que perguntava como a Rita Lee se aproximava do público jovem através desse texto", disse Vinicius Beltrão, coordenador de ensino e inovações da SAS Educação.

A prova também abordou a série "Game of Thrones" e o livro "A culpa é das estrelas". "As discussões eram bastante atuais, tratando de temas que precisam ser discutidos cada vez mais, como questões raciais, sociais, desafios ambientais e temas relacionados às mulheres, como exemplo um texto sobre higiene menstrual", disse Luiz Otávio Ciurcio Neto, coordenador do Poliedro Curso São Paulo.

Parte de linguagens do Enem privilegiou textos longos do que textos não verbais, disse Luciane Bernardi, professora de linguagens do Cursinho da Poli. Segundo ela, foram em torno de dez textos com linguagens não verbais, o que em relação às edições anteriores é um número baixo.