Gabarito oficial do Enem: veja quando saem as respostas do Inep

Os participantes podem concorrer a vagas nas instituições de ensino superior por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) com a nota do Enem. O exame conta em 2024 com 4,3 milhões de inscritos confirmados, com provas em 1.753 municípios.

Horários do Enem 2024 (de Brasília)

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Término das provas 1º dia: 19h

19h Término das provas 2º dia: 18h30

Calendário do Enem

Aplicação da prova: 3 e 10 de novembro de 2024

3 e 10 de novembro de 2024 Solicitação de reaplicação: 11 a 15 de novembro de 2024

11 a 15 de novembro de 2024 Divulgação do gabarito: 20 de novembro de 2024

20 de novembro de 2024 Reaplicação das provas: 10 e 11 de dezembro de 2024

10 e 11 de dezembro de 2024 Divulgação do resultado: 13 de janeiro de 2025

O que levar e o que não levar no Enem

Documento com foto é obrigatório. O candidato deve levar documentos como RG, CNH, certificado de reservista ou dispensa, passaporte ou carteira de trabalho.