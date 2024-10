Local de prova do Enem 2024 no Inep: veja como fazer consulta

Os candidatos inscritos no Enem 2024 já podem saber onde será o seu local de prova. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou as informações nesta terça-feira (22).

O interesse pela prova esteve entre os assuntos mais buscados no Brasil, de acordo com a plataforma Google Trends. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

O que aconteceu

O local de prova pode ser consultado na página oficial do participante. Para acessar as informações, o candidato deve fazer o login com a conta gov.br, do governo federal, e com o CPF e senha usados no cadastro.