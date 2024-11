Gabarito oficial do Enem sairá semana que vem, diz ministro da Educação

Foram eliminados no segundo dia 1.925 participantes. O número foi bem menor que o registrado no primeiro dia, quando foram eliminados 4.999 participantes. Entre os motivos estão: deixar o local de prova portando o cartão antes dos 30 minutos finais da aplicação; portar equipamento eletrônico; ausentar-se antes do horário permitido; utilizar impressos; e não atender orientações dos fiscais.

Houve 1.037 ocorrências e problemas logísticos no segundo dia, segundo dados preliminares. Por exemplo: emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e problemas com abastecimento de água. Segundo o ministro, porém, nenhuma ocorrência levou à interrupção da aplicação da prova.

Unificação de exames

Camilo Santana anunciou que governo pretende unificar Enem e Saeb. Objetivo, segundo o ministro, é que o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) também seja utilizado para acesso ao ensino superior. O Saeb atualmente consiste em um conjunto de testes e questionários aplicados a cada dois anos para estudantes da rede pública e para uma parcela de estudantes da rede privada.

Ideia é que prova do Saeb aplicada a estudantes do terceiro ano do ensino médio possa ser utilizada para acesso ao ensino superior. Além disso, outro objetivo seria que o Enem voltasse a funcionar como um exame para certificar a conclusão do ensino médio para jovens com mais de 18 anos. Antes de se tornar uma prova nacional para acesso as universidades, essa era uma das funções do Enem. Propostas, porém, ainda serão estudadas pelo Inep e discutidas pelo governo federal para entender se são viáveis já em 2025.