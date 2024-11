Pouco cálculo e muita interpretação: como foi o 2ª dia de prova do Enem

Questão quase igual. De acordo com o Thiago Galrao, professor de matemática do Colégio e Curso AZ, apesar da mudança de valores, se o aluno treinou fazendo provas anteriores tinha chances de ir bem. "Tinha uma questão com os mesmo números, desenho praticamente o mesmo (um pouco atualizado) e o texto pedia praticamente a mesma coisa da prova de 2006", disse.

O que disseram os professores

A prova de química foi mediana, mas condizente com assuntos cobrados como: estequiometria, soluções, métodos de separação de misturas e funções orgânicas. Vale destacar que os assuntos oxirredução e eletroquímica, que não apareceram no ano passado, mas que estavam em três questões da prova de 2024. A prova trouxe também questões que dialogam com temais ambientais, como de costume , Isabelly Sette, de química do Elite Rede de Ensino

Foi uma prova muito amparada em recursos imagéticos, o que facilitava a leitura, tornando-a mais rápida. Não identifiquei muitas questões difíceis, então considero que de nível fácil para médio. Com uma boa gestão do tempo, os alunos seriam capazes de fazê-la com tranquilidade , Joyce Sousa, especialista em avaliações do SAS Educação

As questões de matemática financeira não estavam tão simples, era necessário usar de raciocínio lógico para conseguir distribuir os valores nas proporções que eram colocadas. As questões de matemática financeira traziam situações imaginárias, o que exigia do candidato esforço para organizar as informações, Vinicius Beltrão, coordenador de ensino e inovações do SAS Educação