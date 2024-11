Taylor Swift, Trump, garimpo: professores avaliam o que caiu na Fuvest 2025

Trechos de música de Taylor Swift agita as redes sociais. A canção 'I hate it here' da cantora virou tema de questões em língua inglesa.

A música da cantora norte-americana serviu de mote para duas questões da prova de inglês, conviveu também com um trecho de uma música do grupo R.E.M e também um trecho da música de Ary Barroso, que remete à construção da brasileira. Então, as músicas, assim como obras de artes, como a reprodução do mamoeiro da Tarsila do Amaral e outros tantos instrumentos de manifestação artística, são uma tônica das provas da Fuvest. É claro que o fato de usar a Taylor Swift, que tem inúmeros fãs no nosso país, teve um aspecto positivo. Mas posso garantir que a música não estava lá por estar, tinha um propósito, que era discutir um tema importante.

Gustavo Monaco, diretor executivo da Fuvest

A Fuvest 2025 ainda trouxe trechos de outras músicas. R.E.M ('Fall on me') e Ary Barroso ('Aquarela do Brasil') também foram citados.

O que dizem os professores

Na avaliação dos professores, a prova aplicada neste domingo foi definida como interdisciplinar, bem elaborada, complexa e com uma estrutura textual rica. Todas as disciplinas tiveram questões interdisciplinares.