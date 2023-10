Alunos das faculdades de Economia e Direito da USP decidem encerrar greve

Alunos das faculdades de Direito, Economia e Administração da Universidade de São Paulo (USP) decidiram sair da greve que paralisa as atividades acadêmicas da instituição desde 20 de setembro. As unidades fizeram uma assembleia na noite da terça-feira, 10, horas depois da reitoria entregar uma carta com mais de 20 compromissos que pretende assumir com base nas demandas apresentadas pelos manifestantes nas últimas semanas.

As duas unidades se juntam à Faculdade de Odontologia, que também já tinha decidido suspender a paralisação na última segunda, 9, e o retorno de atividades clínicas, laboratoriais e teóricas do curso. Segundo o Diretório Central Estudantil (DCE), o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) também encerrou a greve, mas a reportagem não conseguiu contato com a unidade.

Entre os compromissos apresentados pela reitoria, estão a contratação de 1.027 professores, aumento no número de bolsas de permanência para estudantes de baixa renda, a garantia de que a USP não vai fechar nenhum curso em virtude da falta de docentes, a construção de uma creche no câmpus da USP Leste, além da promessa de que nenhum manifestante vai sofrer represálias por participar da greve.