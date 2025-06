Alexandre Herculano: um mestre da narrativa histórica

Herculano abordou vários períodos da história da Península Ibérica, com preferência para a Idade Média, época em que ele via as raízes da nação lusa. Entre as suas referências do gênero histórico, estão o escocês Walter Scott, autor do célebre "Ivanhoé", e o francês Victor Hugo, criador de Nossa Senhora de Paris, onde está um dos personagens mais citados da literatura mundial: Quasimodo, o Corcunda de Notre-Dame.

Publicado em 1844, "Eurico, o Presbítero" é um romance histórico situado no século 8ª. A obra enfoca o fim do reino visigodo formado na região que hoje engloba Espanha e Portugal, com a chegada vitoriosa dos muçulmanos. Nesse contexto, relacionam-se os protagonistas, Eurico e Hermengarda.

O guerreiro Eurico, de origem humilde, após conquistas nos campos de batalha, pede ao Duque da Cantábria a mão de sua filha Hermengarda. O nobre recusa, e o jovem, desiludido, volta-se para a vida religiosa. Torna-se, assim, presbítero, na esperança que a vida litúrgica e a composição de poemas e hinos que tratam de temas sagrados o façam esquecer seu grande amor.

Tudo muda quando os árabes invadem a Península Ibérica. Eurico transforma-se num emblemático Cavaleiro Negro. Logo ganha destaque pela bravura, animando os visigodos a enfrentar os invasores. A situação se complica, porém, quando os árabes dominam o Mosteiro da Virgem Dolorosa e raptam Hermengarda.

O heroico Cavaleiro a salva e impede que ela seja violentada. Quando a heroína declara o seu amor, Eurico diz que nada pode ter com ela devido aos seus votos religiosos e revela a sua dupla identidade. A moça enlouquece e o soldado parte para o campo de batalha numa luta onde certamente perderá a vida, num final romântico em que a desconexão deste mundo chamado real é o único ponto de conexão possível para um amor infeliz.