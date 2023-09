Sâmia pede investigação do MP sobre alunos da Unisa que ficaram nus em jogo

Atos de importunação sexual são formas graves de assédio que afetam desproporcionalmente as mulheres. Tais comportamentos são inaceitáveis e violam os direitos fundamentais de qualquer pessoa, incluindo o direito à integridade física e emocional, o direito à igualdade e o direito a um ambiente seguro. Deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Unisa expulsou os estudantes

A instituição informou que a expulsão vale para todos os alunos "identificados até o momento", mas não divulgou quantos foram alvos da medida.

Em comunicado divulgado no Instagram, a universidade disse que a reitoria tomou conhecimento do caso, "contendo gravíssimas ocorrências envolvendo os alunos do seu curso de medicina", nesta manhã. As cenas repercutiram nas redes sociais no último final de semana, mas teriam ocorrido durante uma competição esportiva entre universidades, entre elas a Unisa, no mês de maio.

A Unisa comunicou que, mesmo que os fatos tenham ocorrido fora das dependências da instituição e sem responsabilidade da mesma sobre tais competições esportivas, aplicou a medida "mais severa" prevista em regimento e decidiu expulsar nesta segunda-feira (18) todos os alunos identificados até o momento nos vídeos.

A instituição definiu os registros em que os estudantes aparecem nus como "atos execráveis" e informou que, "considerando ainda a gravidade dos fatos", também levou o caso às autoridades públicas.