Justiça nega pedido de afastamento e mantém reitor da Unesp no cargo

"Os 10 (dez) procuradores jurídicos contratados ilegalmente recebem cerca de R$ 17.000,00 a mais que os Advogados contratos por concurso, de modo que o prejuízo em relação a eles é de, pelo menos, R$ 170.000,00 por mês", diz um trecho da ação, do promotor Silvio Antonio Marques.

Em suma, restou comprovado que a Procuradoria jurídica da UNESP, uma das maiores e mais conceituadas universidades públicas do País, foi transformada pelos demandados em uma estrutura de ''cabide de empregos'', com altos salários, benefícios pessoais e até mesmo nepotismo, chegando-se ao extremo de prestação de informações falsas ao Ministério Público e o cometimento de assédio moral e intimidação contra servidores concursados que, legitimamente, buscaram o Parquet para noticiar as ilicitudes que lá ocorrem.

Trecho da ação do MPSP

Unesp nega irregularidades

A Unesp nega irregularidades no modelo de contratação da área jurídica, bem como nos salários recebidos pelos comissionados. A Universidade Estadual Paulista afirmou que "não há imoralidade na manutenção de seus procuradores jurídicos".

"A constitucionalidade da estrutura da Assessoria Jurídica da Unesp, anterior à atual Constituição Federal, já é tratada em outra ação judicial, que deve ser respeitada, e está sub judice, à espera de um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário", diz a Unesp.

"Sobre a prática de nepotismo, já foi demonstrado em inquérito aberto pela Promotoria que não existe tal situação", completa a nota da Unesp. "Sendo assim, não há o que se falar em improbidade administrativa. Pautada na longa trajetória de serviços públicos prestados pelas pessoas citadas na ação, a Universidade defende a idoneidade de todos e a lisura dos procedimentos administrativos ora questionados", conclui.