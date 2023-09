São Camilo diz avaliar com cuidado punição de alunos para evitar injustiças

Em relação a possíveis punições, o Centro Universitário São Camilo, com apoio de sua consultoria jurídica, está avaliando cuidadosamente o caso com base em seus regulamentos, a fim de que não haja equívocos e injustiças.

Centro Universitário São Camilo

As imagens dos estudantes da São Camilo foram divulgadas na internet após um vídeo que mostra alunos da Unisa (Universidade de Santo Amaro) exibirem suas partes íntimas durante uma partida de vôlei feminino viralizar nas redes sociais.

"Atitudes como essas ocorridas recentemente não dignificam ninguém e podem comprometer de forma irreversível o futuro profissional de alguns alunos", diz o centro universitário.

Entre as ações que a São Camilo tem feito está a criação de um código de conduta das atléticas. O documento será feito com representantes das organizações e a ideia é que ele seja lido antes das partidas.

A Unisa divulgou na segunda-feira que expulsou seis alunos que aparecem nas imagens. No vídeo, é possível ver ao menos 20 estudantes. A universidade afirma que continua tentando identificar todos os responsáveis.

Posicionamento da São Camilo

O Centro Universitário São Camilo informa que, após analisar o vídeo e apurar algumas informações, desenvolverá trabalho intenso com ações educativas que contarão com o apoio dos docentes e discentes para promover a conscientização a respeito do comportamento adequado não apenas em atividades nas quais representam a instituição, mas também em todas as situações de suas vidas.