Unisa diz que segue identificando e expulsará alunos flagrados nus em jogo

A instituição ainda afirmou que "voltou" a determinar a expulsão dos alunos, resolução máxima prevista em seu regimento. A Unisa, porém, não divulgou novamente quantos estudantes foram alvos da medida. Na segunda-feira (19), a universidade já havia informado a expulsão dos estudantes "identificados até aquele momento", sem divulgar números.

A universidade também entregou informações em reunião com o procurador-geral do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo), Mário Luiz Sarrubo, nesta terça-feira. O MPSP divulgou que a instituição informou ao órgão todas as medidas disciplinares tomadas contra os alunos envolvidos no caso.

No texto, a instituição voltou a reforçar que tomou conhecimento do caso, "contendo gravíssimas ocorrências envolvendo os alunos do seu curso de medicina", apenas na segunda-feira (18) e destacou o histórico da instituição. Anteriormente, a universidade havia divulgado que está contribuindo com as demais investigações e providências cabíveis.