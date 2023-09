'Terra sem lei': médicos relatam violência em festas e jogos universitários

Cenas como as que mostram alunos de medicina exibindo as partes íntimas durante um jogo de vôlei feminino expõem a cultura de violência que permeia toda a graduação e, muitas vezes, se transforma em comportamentos agressivos desses profissionais no mercado de trabalho. É o que dizem médicos ouvidos pelo UOL, após a repercussão do caso envolvendo estudantes da Unisa (Universidade Santo Amaro).

O que acontece

Ameaças, xingamentos, racismo e estupros são alguns dos casos vividos por estudantes de medicina. Os episódios ocorrem desde a chegada deles como calouros às faculdades até a trajetória profissional.