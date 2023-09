Justiça manda Unisa reintegrar 15 alunos que foram expulsos

Relembre o caso

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram cerca de 20 alunos da Unisa com as calças abaixadas e exibindo suas partes íntimas, alguns deles cobertos pelas mãos, durante um jogo de vôlei feminino. Eles participavam da CaloMed, uma competição entre calouros do curso de medicina.

O caso aconteceu em abril deste ano, mas veio à tona no fim de semana passado. Com a repercussão, a Polícia Civild e São Paulo investiga o episódio.

Reportagem do UOL publicada no ano passado mostrou uma cultura de violências no curso de medicina da Unisa. Nos relatos ouvidos, estudantes e médicos formados na universidade contaram que as denúncias não eram levadas para frente.

Médicos de outras universidades também falaram que as violências são um tema antigo e podem impactar até mesmo a trajetória profissional.