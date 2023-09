Após caso Unisa, MEC cobra explicações de São Camilo, Santa Casa e Unifesp

No documento ao qual a reportagem teve acesso, o governo federal cobra explicações após os estudantes dessas universidades apareceram em novas imagens "com teor similar" aos vídeos com alunos da Unisa já investigados. Procuradas hoje, a São Camilo respondeu dizendo que irá retornar dentro do prazo estipulado.

Já a Unifesp disse que atua para identificar a relação "das pessoas envolvidas com a instituição e, assim, tomar as medidas cabíveis com base nas normas internas e na legislação vigente".

O MEC quer saber sobre a apuração das universidades nesses casos e as punições previstas nos regimentos internos de cada instituição.

Em um dos vídeos, estudantes da São Camilo aparecem com as calças abaixadas mostrando as nádegas. Em outro, envolvendo alunos da Santa Casa, há um grupo na arquibancada também exibindo suas partes íntimas.

O caso da Unisa ocorreu em abril, mas apenas na última semana veio à público. A universidade afirma ter expulsado parte dos estudantes e que tenta identificar os demais envolvidos.

Reportagem do UOL publicada nesta sexta mostrou que a cultura de violência nos cursos de medicina acontece desde os primeiros dias de aula e pode impactar até a trajetória profissional.