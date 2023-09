Alunos sofrem com calor em salas sem ar-condicionado e escola de lata em SP

Aluna do oitavo ano do Ensino Fundamental, Eliz Martiniano Lima, de 13 anos, conta que todos os dias alguém passa mal na escola. "Na segunda, eu pedi para sair da sala um pouco entre a segunda e a terceira aula, perto das 15h. Estava um inferno o calor e até a água estava quente. As pessoas ficam com pressão baixa, dor de cabeça, enjoo", descreve.

Escolas de lata têm mais de 20 anos e eram para ser provisórias. Elas começaram a ser construídas no governo Mário Covas (PSDB), em 1998, para ampliar a oferta de vagas no ensino público. Na época, a promessa era de que as soluções seriam substituídas, o que não ocorreu em todos os casos.

Governo Tarcísio diz que Doria não investiu

A Secretaria de Estado da Educação informou ter viabilizado R$ 70 milhões para a compra de equipamentos de ar-condicionado para as escolas da rede, sendo que R$ 50 milhões foram liberados para 210 unidades de ensino.

A pasta ressalta que não houve repasse de recursos para este programa em anos anteriores. Em 2021, a gestão João Doria prometeu instalar aparelhos de climatização em todas as salas de aula até o final de 2022, porém não cumpriu, justifica.

Procurado, o governo Doria afirmou que foram as gestões Rodrigo Garcia (PSDB) e Tarcísio que não deram seguimento ao programa. "No final de 2021, a secretaria de educação definiu como prioridade a climatização das escolas, de forma faseada. Na primeira etapa, a meta era climatizar cerca de 2,2 mil escolas, iniciando-se pelas escolas localizadas em regiões mais quentes no estado, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista (PDDE-Paulista), que foi drasticamente minimizado, com repasses de recursos muito inferiores, pelas gestões posteriores", destacou a assessoria do ex-secretário Rossieli Soares.