O que é quilombola? Saiba quem pode se inscrever no Sisu nesta categoria

Com a abertura das inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) nesta segunda-feira (22), o termo "quilombola" se destacou no Google Trends. O interesse de busca pelo termo tem relação com a revisão da Lei de Cotas, que inclui o grupo na política afirmativa.

O que é quilombola?

O termo quilombola é definido no decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. O texto trata da regulamentação das terras ocupadas por esse grupo.