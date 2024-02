MEC divulga lista de aprovados no Sisu e abre lista de espera

O resultado divulgado hoje serve para vagas em cursos com início das aulas previsto para o primeiro e segundo semestres deste ano. As vagas remanescentes poderão ser preenchidas ao longo de todo o ano.

É o Sisu que faz a seleção dos estudantes para as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo país. A classificação tem como base a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A lista considera o limite da oferta das vagas por curso e modalidade de concorrência, levando em consideração a Lei de Cotas. Este ano são ofertadas 264.360 vagas, distribuídas entre as 127 instituições de educação superior participantes do programa. As matrículas estão previstas para ter início na quinta-feira (1º).

Atraso na divulgação

Resultado foi adiado após "problemas técnicos". A divulgação deveria ter acontecido na terça-feira (30).

MEC também vai prorrogar prazo para inscrição no Prouni - que garante bolsas de 50% e 100% em universidades privadas. Interessados em uma das 406 mil bolsas ofertadas pelo MEC por meio do Programa Universidade para Todos do 1º semestre de 2024 podem se inscrever até 23h59 de sexta-feira (2). O período se encerraria na quinta (1º).