Deputados da base culpam 'ministro encastelado' por impasse no ensino médio

A reforma do ensino médio segue empacada na Câmara. Os deputados atribuem a situação à omissão do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A avaliação é que ele ficou "encastelado" no MEC (Ministério da Educação) sem entrar em campo para defender a proposta.

O que aconteceu

As críticas vêm de deputados federais da própria base governista —ninguém da oposição foi ouvido pelo UOL. Prevalece a queixa de que faltou conversar com as lideranças.

Houve uso de expressões fortes como "arrogante" e "com soberba". A avaliação destes deputados, que preferem falar sem se identificar, é que a estratégia de Camilo se mostrou errônea desde o começo e não houve autocrítica para uma correção de rota.