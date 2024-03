Sob Nikolas conciliador, comissão estreia com acordos e convite para Camilo

A relação de forças não dá maioria a governistas ou oposição. Os partidos do centrão serão o fiel da balança, como acontece na Câmara em geral.

Diferentes expectativas

Antes de a sessão começar, as opiniões sobre o comportamento de Nikolas se dividiam. A situação é reflexo do histórico de embates do presidente da comissão com governistas e as polêmicas em que ele se envolveu.

Presidente da Frente Parlamentar de Educação, o deputado Rafael Brito (MDB-AL) afirmou que daria o "benefício da dúvida". Ele citou vários indicadores negativos das escolas, como escolas sem banheiro e sem água potável, para exemplificar os problemas reais a serem enfrentados.

Parlamentares governistas e da oposição se antecipavam em colocar a culpa no outro por eventuais brigas que viessem a ocorrer. Ainda que a sessão tenha sido tranquila, os dois lados diziam que os adversários são intransigentes, uma demonstração de que a paz pode não ser duradoura.