Recolhido em 3 estados, 'O Avesso da Pele' tem aumento de 1400% nas vendas

Com a publicação da diretora, políticos bolsonaristas e perfis apoiadores do ex-presidente também criticaram a oferta do livro nas escolas. A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) disse que a obra tem "trechos com descrições explícitas de atos sexuais".

A 6ª Coordenadoria Regional de Educação do Rio Grande do Sul chegou a orientar a retirada do livro das bibliotecas das escolas. Ao UOL, a Secretaria da Educação do estado afirmou que não determinou a medida.

Em Mato Grosso do Sul, a Secretaria da Educação determinou o recolhimento da obra na última quarta (6). De acordo com o órgão, "a medida se dá em função da linguagem utilizada em trechos do referido material, contendo expressões consideradas impróprias" para menores de 18 anos.

Por determinação do governador Eduardo Riedel, e após avaliação da SED da obra "O Avesso da Pele", distribuída pelo Ministério da Educação, haverá recolhimento imediato dos exemplares, enviados para 75 das 349 unidades escolares da rede estadual de ensino de MS. (...) Após o recolhimento, os livros serão encaminhados para o acervo da Secretaria de Estado da Educação.

Secretaria da Educação do Mato Grosso do Sul, em nota

Em Goiás, a Secretaria da Educação determinou ontem recolhimento do livro para "leitura e análise com vistas a definir se o livro poderá ou não ser distribuído" ao ensino médio. Segundo o órgão, a medida visa "assegurar" que a obra possa "efetivamente contribuir com o desenvolvimento" dos alunos.

No Paraná, o recolhimento do livro foi determinado na última segunda (4). Um ofício previa que a medida fosse implementada até hoje. No documento, o servidor Anderfábio Santos informa prevê "análise pedagógica e posterior encaminhamentos", sem identificar quem fará análise, encaminhamentos nem definir prazos.