São Longuinho: saiba história do santo dos 'três pulinhos' e veja oração

Por que três pulinhos?

Reconhecimento. Em um tempo em que não havia processos de canonizações como hoje, ele acabou se tornando santo por conta do martírio relatado. "A tradição uniu-se ao registro bíblico e isso facilitou seu reconhecimento num tempo em que não havia beatificações, mas, canonizações diretas pelo registro das atas dos martírios que deu origem ao Martirológio", afirmou Lira.

A oficialização de sua santidade foi realizada pelo papa Silvestre 2o (950-1003), no ano de 999.

Ele encontrava objetos perdidos. De acordo com Alves, tudo começou porque Longuinho era um soldado baixinho: "Tal crença estaria relacionada à baixa estatura dele que, antes da conversão, servia a alta corte romana, durante os banquetes e festas. O fato de ser baixinho lhe permitia uma visão privilegiada dos objetos caídos ao chão, por baixo das mesas, os quais eram recolhidos por ele e entregues a seus donos."

E há outra explicação, que é relacionada à sua própria canonização, formalizada quase mil anos após sua morte. "Parte da documentação do processo havia sido desviada e o papa teria pedido ajuda ao santo para encontrar tais documentos. Logo, tudo foi reencontrado", disse Alves.

Por que três pulinhos? Alves diz que há outra tradição que aponta que São Longuinho tinha dificuldade de locomoção. "Daí a origem dos três pulinhos. Lenda ou não, nada mais atual e necessitante do que a mensagem de São Longuinho, que intercede a Deus pelo resgate de nossas perdas físicas, morais e espirituais, sofridas tanto no âmbito individual e familiar como no âmbito social."