Da bandeira ao texto do golpe: qual a origem do lema 'Ordem e Progresso'?

Interpretação positivista. Segundo a percepção da corrente filosófica do final do século 19, a ordem faz com que os estados não sejam modificados por revoluções ou grandes transformações, enquanto o progresso é o resultado inevitável da própria ordem.

Então, "Ordem e Progresso" eram as "condições fundamentais da civilização moderna", como o filósofo escreveu em "Discurso sobre o Espírito Positivo", publicado postumamente em 1914.

A história da bandeira do Brasil

A bandeira, de acordo com a legislação brasileira, é um dos símbolos nacionais. A última alteração realizada nela aconteceu em maio de 1992, quando novas estrelas foram acrescentadas.

A atual bandeira, no entanto, foi resultado direto da Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Essa nova versão foi adotada apenas quatro dias após o fim da monarquia, com o decreto nº 4, que estipulou a alteração da bandeira e determinou como seria o novo modelo. A lei foi assinada pelo presidente provisório, marechal Deodoro da Fonseca, e a nova bandeira foi produzida por Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares.

Já a primeira bandeira do Brasil, como país independente, foi apresentada poucos dias depois do 7 de setembro de 1822. Suas cores foram uma escolha de D. Pedro 1º, e a execução do desenho foi realizada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debret, que se inspirou em modelos de bandeiras existentes nas tropas militares francesas durante os anos da Revolução Francesa.