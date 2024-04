Greve nos institutos federais ganha força e tem a adesão de universidades

Das 69 universidades federais, 15 estão em greve e cinco em estado de greve — instrumento usado como alerta de que podem aderir à paralisação. Outras 12 instituições decidiram não aderir ao movimento e 18 ainda farão assembleias. As informações foram repassadas ao UOL pela Andifes, associação que reúne os reitores das universidades federais.

Segundo o Andes, são 21 universidades federais em greve ligadas ao sindicato, três com indicativo de paralisação e cinco que não deram previsão para iniciar o movimento. Também há oito instituições em estado de greve.

Dos 687 campi dos institutos federais, ao menos 470 estão em greve, diz levantamento do Sinasefe (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica). A expectativa é que o movimento alcance 500 polos hoje, segundo o coordenador geral do sindicato, David Lobão. Diferentemente das universidades, os institutos têm turmas de ensino médio com cursos técnicos.

A decepção com a falta de respostas do governo Lula foi citada por Lobão, que também é professor de matemática do IFPB (Instituto Federal da Paraíba). "Há uma frustração grande, porque o governo abriu uma reunião com 11 ministros no ano passado, mas depois de todo esse tempo não tivemos resposta para nenhuma pergunta", diz Lobão.

Em uma reunião em fevereiro, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), pediu para a categoria não fazer greve. O chefe do MEC disse aos servidores que aguardassem até 29 de março, quando o governo daria uma resposta para as reivindicações apresentadas. "Estamos em 15 de abril e não tivemos retorno", afirma o coordenador geral do Sinasefe.

A pasta tem afirmado que "vem envidando [empenhando] todos os esforços para buscar alternativas de valorização dos servidores da educação". Segundo o MEC, o governo deu um reajuste de 9% para todos os servidores no ano passado.