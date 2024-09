Construção de pirâmides há 5.000 anos poluiu rio Nilo com cobre

Impacto humano na Antiguidade

Imagem: iStock

O estudo revela que, além de poluírem o Rio Nilo com cobre, os antigos egípcios se adaptaram a mudanças ambientais significativas. Mesmo com o recuo do Nilo e a diminuição do antigo Porto de Khufu, a metalurgia continuou.

Durante o período de maior baixa do rio, por volta de 2200 a.C., a contaminação metálica permaneceu elevada, indicando a persistência da atividade industrial apesar das revoltas populares.

A pesquisa oferece uma nova perspectiva sobre a rotina dos egípcios comuns e eventos pouco conhecidos da história das elites faraônicas. A retração do Nilo inicialmente trouxe oportunidades para as comunidades locais, com a agricultura florescendo à medida que as cheias diminuíam e expunham terras férteis.