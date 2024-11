Como nossos ancestrais se limpavam antes da invenção do papel higiênico?

Na era cristã, os romanos tinham o tersorium, um bastão com uma esponja na ponta, que era mantido em um balde com água salgada ou vinagre. Já os gregos usavam as mãos ou pedras, enquanto os mais sofisticados preferiam folhas de alho-poró.

Na época medieval, a higiene pessoal não era tão valorizada. Para se limpar, as pessoas utilizavam o que havia disponível: feno, folhas de árvores ou até mesmo as bordas de suas roupas.

Nos tempos modernos, até o século passado, os europeus usavam páginas de jornais ou catálogos para a higiene pessoal. Esse método improvisado era comum antes da popularização do papel higiênico no século 19, como destaca o site Ouest France.

Tecidos delicados e cartas já lidas

Imagem: Divulgação

Para a higiene, no século 16, os mais endinheirados usavam um tecido de cânhamo e linho chamado oakum. Veludo e cetim, famosos pela maciez, também eram opções, e os lenços de renda da Comtesse du Barry, da corte francesa, representavam a elegância.