Gabarito da Fuvest 2025 é divulgado; veja respostas oficiais da 1ª fase

Recorte de abstenções no estado. A cidade que registrou maior índice foi Barretos, com 12,47%. Registro ficou em segundo lugar, com 10,29%. Na capital paulista, 7,94% dos candidatos não compareceram. A cidade com menor índice foi Pirassununga, com 4,09%.

Novidade para a próxima edição. Monaco anunciou que a Fuvest terá atendimento para alunos que tiverem problemas de ansiedade. A fundação fará uma parceria com o curso de pós-graduação de psicologia da USP.

A Fuvest divulgou os cadernos de provas. Mudanças climáticas, igualdade de gênero e povos originários foram alguns dos temas abordados. Clique nos links abaixo para visualizar.

Foram 107.330 candidatos inscritos. Eles disputam as 8.147 vagas disponíveis, sendo 4.888 delas para ampla concorrência; 2.053 para egressos de escolas públicas; e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas.

Prova foi aplicada na capital e em outras 31 cidades da região metropolitana e do interior de São Paulo. O exame da primeira fase tem 90 questões de múltipla escolha das disciplinas: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. Algumas delas serão interdisciplinares.