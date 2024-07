China comunista (1): Camponeses se juntam ao movimento revolucionário

A Longa Marcha

Dos anos que vão de 1930 a 1937 a revolução atravessa a segunda fase. O conflito se generalizou por todo o território chinês, levando milhões de homens a pegarem em armas. No início, porém, a estratégia maoísta de criação dos chamados sovietes rurais (cujo desdobramento esperado era a organização das guerrilhas camponesas, que iriam deflagrar a guerra revolucionária) se deparou com alguns obstáculos, entre eles a dificuldade de vencer o poderoso exército nacionalista que perseguiu os comunistas pelo interior do país.

Habilmente, Mao Tsé-Tung conduziu os comunistas por quase 10 mil quilômetros pelo interior do país, no que ficou conhecida como a célebre Longa Marcha (1934-1935), até chegarem à província de Shaanxi, onde se instalaram e ali permaneceram sob a coordenação e proteção do soviete de Yan'an.

Em 1937, o Japão invade militarmente a China e o exército nacionalista passa a combater os japoneses. Concentrados na província de Shaanxi, os comunistas fortalecem suas posições com a organização do Exército Popular de Libertação, formado majoritariamente por milhões de camponeses explorados e empobrecidos, que aderiram em massa ao movimento revolucionário.

Inimigo comum: os japoneses

Mesmo assim, a vanguarda revolucionária comunista decidiu unir forças com o exército nacionalista na luta contra o inimigo comum da China: os japoneses. Tem início, então, a terceira fase do movimento revolucionário, denominada de coalizão das forças comunistas e nacionalistas, que durou de 1938 a 1945.