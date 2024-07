China comunista (4): Deng Xiaoping promove reformas econômicas

Na perspectiva do líder revolucionário Mao Tsé-Tung, porém, temia-se que a burocratização e a apatia política e social se consolidassem. Por isso, em toda sua vida, Mao defendeu com bastante veemência que a sociedade chinesa fosse abalada com frequência por movimentos de massa, como aquele promovido pela Revolução Cultural.

China como potência econômica mundial

Com a morte de Mao, Deng Xiaoping se torna secretário-geral do PCCh e se transforma no dirigente máximo da China, governando o país de 1976 a 1997. Deng Xiaoping promoveu inúmeras reformas econômicas, cujo desdobramento depois de uma década foi a implantação de uma economia de mercado nos moldes capitalistas.

Na década de 1990, as reformas do sistema produtivo se aprofundaram ainda mais e resultaram num vertiginoso crescimento da economia chinesa, cujas bases são os investimentos estatais e o capital estrangeiro (que foi atraído para a China num volume sem precedentes na história do país e do continente asiático).

De acordo com todos prognósticos, por volta do ano de 2030 a China se transformará na maior economia do mundo. O Estado comunista chinês, porém, resistiu politicamente à desagregação da ex-URSS e ao fim do socialismo no Leste Europeu. Os dirigentes comunistas chineses mantiveram a China fechada politicamente e governam o país com base na ditadura do partido único.

Uma questão que surge com frequência no debate político e nos círculos acadêmicos ocidentais é saber até quando a China se manterá politicamente fechada e resistirá às pressões por reformas políticas liberalizantes e democráticas.