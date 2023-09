Josias: Unisa demonstra hipocrisia após 'imbecilidade criminosa' de alunos

Isso daqui é uma imbecilidade criminosa. Não é irreverência nem anarquia. É muito desconfortável para a sociedade perceber que esses personagens são candidatos a médico. É muito prudente que sejam expulsos e punidos. Isso não é um comportamento aceitável e civilizado. Há hipocrisia da universidade, mas as providências me parecem adequadas, embora tardias. Josias de Souza, colunista do UOL

Rene: Em 9 meses morreram 11 crianças, quantas morrerão nos próximos 3?

O jornalista e criador do 'Voz das Comunidades' Rene Silva mostrou-se indignado com a morte de Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, baleada após uma ação de PRF (Polícia Rodoviária Federal). Ele questionou a diferença na forma de atuação da polícia em diferentes regiões do Rio de Janeiro.

Há uma diferença gritante de como a polícia atua nesses lugares. De maneira alguma isso aconteceria na zona sul e, se acontecesse, a comoção seria infinitamente maior. Era para o Brasil inteiro estar debatendo sobre o caso da Heloísa. Mas não: fica mais na bolha das redes sociais, como se fosse algo do cotidiano. Hoje contamos números. São onze crianças mortas no estado do Rio de Janeiro só nesse ano. Ainda temos três meses para o fim do ano e quantas crianças vão morrer no Rio de Janeiro? Rene Silva, criador do 'Voz das Comunidades'

Josias: PT deve tratar gasto de Lula com transparência exigida de Bolsonaro

Ao comentar os gastos de Lula com o cartão corporativo, maiores do que os de seus antecessores, Josias de Souza afirmou que o PT deve tratar o caso com a mesma transparência que o partido exigiu de Jair Bolsonaro.