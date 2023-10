Tá no gene? Irmãos de 3 e 5 anos são aceitos em 'sociedade' de superdotados

Imagine ter em casa um bebê que, aos seis meses, já começa a falar. Ou uma criança que, aos cinco anos, tem a capacidade intelectual de um adolescente de 14. Essa é a realidade do casal Ygor e Jéssica Ribeiro, que vivem em São Paulo.

O filho mais velho do casal, Theo, tem sete anos e já faz parte de três sociedades internacionais voltadas a pessoas superdotadas: Mensa, Intertel e IIS (Infinity International Society). Agora, a do meio, Lis, foi convidada a fazer parte da Intertel e do IIS, aos 3 anos.

Escola identificou superdotação