Resultado do Enem 2023: veja quando sai e como saber a nota

O espelho das redações estará disponível para consulta em 90 dias, após a divulgação dos resultados.

O Ministério da Educação reitera que os textos são avaliados de acordo com as cinco competências apresentadas na matriz de referência; e que a nota pode chegar a 1000 pontos, mas que há fatores que podem resultar em nota zero.

As notas dos treineiros - aqueles que fizeram as provas em busca de autoavaliação - serão divulgadas em março.

O resultado do Enem poderá ser utilizado no processo seletivo do Sisu, em programas do governo como ProUni e Fies, em faculdades privadas e universidades no exterior.

O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro de 2022.

O Enem 2023 foi aplicado nos dias 5 e 12 de novembro e contou com mais de 3,9 milhões de inscritos.