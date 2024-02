Sisu teve divulgação 'indevida' de resultados provisórios; MEC faz apuração

Aluno disse que até raspou a cabeça para comemorar. "Não sei mais o que fazer. Sigo incrédulo de como o sistema pode brincar tanto com os sentimentos dos estudantes, com o psicológico, como se não fossemos humanos todos com expectativas e sonhos", escreveu o candidato nas redes sociais. Segundo o relato dele, vários outros estudantes passaram pela mesma situação.

Resultado do Sisu teve atraso de um dia

Os resultados foram divulgados no final da tarde de quarta-feira (31). Até então, o MEC dizia que o adiamento havia sido feito por "problemas técnicos".

Prazo do Prouni foi prorrogado. O período de inscrição para o processo seletivo do programa foi ampliado em um dia. Anteriormente, a data final seria nesta quinta-feira (1º).

As inscrições vão terminar às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta no site oficial do governo federal. Nessa edição do Prouni, o Ministério da Educação está oferecendo 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.