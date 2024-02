Jovem celebra nota alta no Sisu, raspa a cabeça e descobre falha no sistema

Estudante raspa a cabeça e descobre que não estava aprovado no Sisu após falha Imagem: Reprodução/Redes sociais

Eu e minha família fizemos aquela festa toda, com espuma, fomos para o cursinho comemorar, tirei a clássica foto com o braço pintado e até a cabeça eu raspei. Meus pais e meu irmão estavam muito felizes, até que, pela tarde, o MEC disse no Instagram que os resultados da manhã do dia 30 deveriam ser desconsiderados

Tiago Melo, estudante

O jovem entrou no sistema do Sisu na manhã do dia 30. Na lista divulgada no site, aparecia seu nome superando a nota de corte para o curso em TI, seu sonho desde a infância.

Contudo, na tarde do dia 31, após o MEC desconsiderar a lista inicial, saiu uma segunda composição dos aprovados. No segundo momento, o nome dele já não estava mais lá, havia caído duas posições.