UNE pede explicação do MEC após falha no Sisu e cria site para reclamações

No sábado (2), o MEC afirmou que resultados provisórios do Sisu 2024 tiveram "divulgação indevida" no dia em que as falhas foram registradas. Informações que ainda não estavam homologadas ficaram 25 minutos no ar.

Estudantes foram às redes sociais lamentar a mudança de resultado após as falhas técnicas. Em post no X, um estudante disse que se candidatou ao curso de Tecnologia da Informação na UFRN e, na manhã de terça, apareceu como aprovado, mas no dia seguinte soube que não foi selecionado.