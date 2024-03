Dia de São José: quem foi o 'pai adotivo' de Jesus e por que foi escolhido

"A figura de Maria, desde os primeiros tempos do cristianismo, foi muito trabalhada. E não é à toa, uma vez que é por meio do 'faça-se' de Maria que tudo acontece para os cristãos. Jesus se encarna no ventre de Maria, ela se torna a mãe do Cristo. Então, desde o início dos tempos, a figura de Maria foi vista como uma figura que transparece santidade. E as pessoas sempre tiveram muita consideração pela figura de Maria", analisa Dayvid da Silva.

São José recebeu em 8 de dezembro de 1870 pelo papa Pio 9º o título de padroeiro da igreja católica. O fato foi relembrado pelo papa Francisco em uma carta chamada "Patris Corde" - "Coração do Pai", em latim - em 2020, em celebração aos 150 anos da titulação. Na carta, Francisco destaca pontos da vida de José e a importância do santo para a igreja.

Devoção a São José no Brasil

É de se imaginar que, em um país predominantemente católico como o Brasil, as homenagens a São José sejam numerosas. O santo batiza diversas cidades brasileiras e bairros em Estados como Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O Estado do Ceará tem São José como padroeiro.

"É uma devoção no Brasil muito antiga, do tempo da colônia. Inclusive, com as irmandades religiosas. Se chove no dia de São José, para o homem do campo, significa um ano de fartura", pontuou Felipe Cosme Damião Sobrinho.

Oração para São José