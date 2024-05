Dia de Nossa Senhora de Fátima: veja origem, mistérios e oração para santa

"Essas crianças não eram as únicas nessa situação. Logo, por que elas? Entra no campo do mistério. Objetivamente, não há como provar, se entra um pouco na questão da fantasia", analisa Eulálio Figueira, professor da PUC-SP do departamento de ciências sociais e doutor em ciência da religião.

Não estou negando o fenômeno. Mas as crianças vinham de uma família muito pobre. Em maio, já estamos próximos à primavera em Portugal, em que se tem um clima frio mas céu limpo, sem nuvens e com sol forte. Imagine tudo isso aliado à fome e às dificuldades da época , completa Figueira, português de Marinha Grande, cidade localizada a cerca de 35 km de Fátima.

A natureza teve um papel crucial na história da santa em Fátima. Em 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora teria feito o chamado Milagre do Sol. "Ela teria pedido às crianças que chamassem todas as pessoas para mostrar um sinal. Então, teria aparecido no céu, em pleno inverno português, um sol de uma forma que não era habitual", conta Figueira.

O contexto de Nossa Senhora de Fátima

Se uma das partes do Segredo de Fátima envolveu a conversão da Rússia, tida como inimiga do mundo ocidental, Portugal, por si só já convivia com muitos problemas. Em 1917, o país era uma república muito recente. A monarquia, cujo último governante foi o rei Manuel 2º, havia sido deposta apenas sete anos antes, em 1910.

Com isso, símbolos do antigo regime, como a Igreja Católica, sofreram perseguição dos republicanos.