O que é 'brasileiro naturalizado'? Entenda termo da inscrição do Enem

O Ministério da Educação abriu nesta segunda-feira (27) as inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Ao preencher o formulário, muitos estudantes se depararam com a alternativa "brasileiro naturalizado" no campo da nacionalidade — a busca pelo termo foi destaque de pesquisas no Google Trends. Entenda, abaixo, o que isso significa.

O que significa ser brasileiro naturalizado?

Um brasileiro naturalizado é uma pessoa que não nasceu no Brasil. Ou seja, essa pessoa tinha a cidadania de um outro país e decidiu, voluntariamente, se tornar brasileira, por meio de um pedido ao governo federal.

Existem três tipos de naturalização: ordinária, extraordinária e provisória. Nas duas primeiras, os requisitos comuns são capacidade civil (condições de adquirir e exercer direitos e obrigações na forma da lei, conforme Código Civil), residência no país por alguns anos, domínio da língua portuguesa e não possuir condenação penal ou estar reabilitado.