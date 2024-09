O outro lado do 7 de Setembro: o que aconteceu de verdade na Independência

Uma guarda honra acompanhava Dom Pedro?

Mito. "A guarda de honra, que faz um semicírculo ao redor de Dom Pedro no quadro, não existia na época", afirma Laurentino. "O quadro [Independência ou Morte], na verdade, retrata a ideologia conservadora do fato, uma vez que foi feito a pedidos de políticos do partido conservador no auge da crise da monarquia do país", explica Marina.

Dom Pedro estava com dor de barriga no momento do grito de independência?

Provavelmente. "Segundo uma testemunha da cena [o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo, futuro Barão de Pindamonhangaba], Dom Pedro estava com dor de barriga", conta Laurentino. O príncipe-regente possivelmente comeu algum alimento estragado no dia anterior, em Santos, ou bebeu água contaminada das bicas que abasteciam as tropas. O fato é que, neste momento histórico, Dom Pedro estava com disenteria.

A independência sempre foi comemorada em 7 de setembro?

Não. Segundo Laurentino, na época, a grande discussão era se a independência do Brasil deveria ser comemorada em 7 de setembro, 12 de outubro (dia da aclamação de Dom Pedro 1º) ou 1º de dezembro (dia da coroação de Dom Pedro 1º). "Falar que a independência foi historicamente celebrada desde sua implantação é outro mito. Ela passa a ser exaltada no dia 7 de setembro somente no segundo reinado, reforçando a centralidade de Pedro 2º, isto é, o comando do Estado brasileiro por uma única pessoa", conta Marina.