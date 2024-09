Investimento por aluno no Brasil aumenta, mas ainda é 6º pior da OCDE

País investe US$ 3.668 por aluno do primário, e a média da OCDE é de US$ 11.914. Entre os 42 países avaliados, o Brasil aparece na 36ª colocação.

Porém, se comparado ao relatório de 2023, houve um aumento no investimento médio no Brasil. No ano passado, cada aluno tinha um investimento público de US$ 2.981. Na última divulgação, o valor por aluno na média da OCDE também era menor (US$ 10.510).

Brasil ocupa a sexta posição entre os que menos investem por aluno. O país só fica à frente de Romênia (US$ 3.241), Turquia (US$ 3.133), África do Sul (US$ 2.888), México (US$ 2.808) e Peru (US$ 2.022).

Vizinhos da América do Sul investem mais por aluno. Em 2021, os gastos da Argentina e Chile por estudante foram de, respectivamente, US$ 3.679 (35º no ranking geral) e US$ 7.081 (29º).

No topo da lista dos que mais investem, estão Luxemburgo, Suíça e Noruega. Veja abaixo os cinco países que mais investiram por aluno do primário: