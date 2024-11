Segundo dia do Enem 2024 acontece hoje com questões de matemática

Os candidatos precisam um documento com foto, além da caneta de tinta preta, fabricada em material transparente. A máquina responsável por fazer a leitura do gabarito não detecta a cor azul, por isso ela não é permitida.

A edição deste ano funciona como um teste de força para o governo Lula (PT) do programa Pé-de-Meia. Alunos mais pobres e de escolas públicas vão ganhar um incentivo de R$ 200 por se inscreverem para fazer a prova. É preciso participar dos dois dias do exame também.

O aumento de inscritos no exame é uma prioridade do governo Lula. Foi em 2009, no segundo mandato do petista, que o Enem passou a ter "peso" de vestibular. Na gestão de Jair Bolsonaro (PL), o Enem registrou o menor número de participantes em 17 anos — 3,4 milhões em 2022.

No primeiro dia de aplicação do Enem 2024, a abstenção ficou em 26,6%. O índice é menor em relação a edição do ano passado, segundo dados do MEC (Ministério da Educação). O governo também espera barrar o aumento dos ausentes com o Pé-de-Meia.

Como foi primeiro dia do Enem 2024

Exame abordou questões sobre racismo, papel da mulher e o impacto da covid-19 na saúde mental. A prova de linguagens e ciências humanas também apresentou perguntas envolvendo a série "Game Of Thrones" e o livro "A culpa é das estrelas".