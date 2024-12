Você acertaria? Erro de geometria é achado em 'lição de casa' de 4.000 anos

Em um deles havia uma lição de matemática com uma resolução incorreta.

Antiga Suméria em destaque Imagem: Reprodução

O objetivo do aluno babilônio era calcular a área de um triângulo. Constatou-se que ele desenhou a forma geométrica e três conjuntos de números. No meio está o resultado da conta com o erro.

O estudante colocou dois conjuntos ao lado do triângulo para representar o tamanho de seus lados e altura. No entanto, ele se equivocou ao realizar o cálculo. A altura é 3,75 e o valor base 1,875.

Desse modo, ele deveria ter feito 1,875 multiplicado por 3,75, que é igual a 7,03125, e dividir por dois, chegando no resultado final de 3,5156. Apesar disso, o estudante chegou a outra resposta: 3,1468.

Uma curiosidade que chamou a atenção dos arqueólogos é que o erro em questão não foi corrigido pelo professor. Já em outras peças encontradas, havia correções anotadas do outro lado.