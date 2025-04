De Quintana a Drummond: 7 poemas para enviar ou recitar no Dia das Mães

que nos ampara a todos os momentos de nosso Viver!

O que mais poderíamos querer?

Rogar com todas as forças que Deus abençoe a todas as mães e se nem sempre ao nosso lado podemos te ter até tua lembrança nos faz reviver... que maravilha...

Você nunca estará sozinha, querida mamãe!

"Ser Mãe", Coelho Neto

Ser mãe é desdobrar fibra por fibra