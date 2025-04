História de santo Expedito: quem foi o santo das causas urgentes

Elpídio foi um abade que viveu na Ásia Menor no século 4 e que acabou se tornando santo católico.

Mas sem dúvida a história mais saborosa sobre essa possível não existência do santo tem a ver com a etimologia do seu próprio nome. "É algo curioso e muito engraçado", comenta Maerki. "Seu nome seria derivado de 'expeditu', no latim [ou 'spedito', no italiano], que significa expedido, enviado..."

"É justamente essa palavra que era colocada em alguns pacotes contendo relíquias de santos, para serem enviadas de um local para o outro, de uma igreja para a outra", contextualiza. "Isso acabou sendo interpretado de outra maneira, como se fosse, por exemplo, o nome de um santo, quando seria um pacote onde estariam relíquias. O mal-entendido, então, teria criado um santo Expedito."

"Muitos pesquisadores se baseiam nisso para defender que o culto a santo Expedito é, na verdade, um culto mais recente, que teria surgido no século 17. Mas já há referências ao culto a ele na Idade Média", salienta Maerki.

Maerki conta que, por conta de tantas controvérsias, no início do século 20 houve um movimento buscando a supressão do culto ao religioso. "Muito já se cogitou, inclusive com boatos infundados dizendo que o culto ao santo teria sido banido", comenta.

A tradição, como costuma acontecer em termos de Igreja Católica, segue falando mais alto. "Não é muito fácil falar sobre ele, mas, tendo ou não existido com este nome, um soldado romano que se converteu ao cristianismo e que foi martirizado e por isso santificado, existiu", defende Lira. "Seu nome? O que importa? Seu testemunho o fez santo."