Código Postal: entenda o que é e como descobrir o seu para compra online

Corresponde sempre a um determinado local, que pode ser desde um trecho de uma rua até uma região em um município.

No Brasil, o CEP (Código de Endereçamento Postal) cumpre essa função, mas cada país tem seu sistema. Nos EUA, chama-se zip code; na França, CEDEX, por exemplo. O CEP foi criado pelos Correios em 1971 e a princípio tinha apenas cinco números. Em 1992, o sistema foi atualizado para o formato atual, composto por oito números —cinco dígitos principais e um sufixo de três dígitos (00000-000).

Como funciona o CEP

Cada dígito da sequência tem uma função específica. Na ordem, correspondem a região, sub-região, setor, subsetor e divisor de subsetor. O primeiro dígito corresponde a uma região brasileira, compreendendo um conjunto de cidades ou Estados. Por exemplo, 0 equivale à região da Grande São Paulo, 1 equivale ao interior do estado de São Paulo, 2 equivale aos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo e 3 ao estado de Minas Gerais. Esta imagem mostra os códigos pelo Brasil. A partir do primeiro dígito, os números são subdivisões.

Os três dígitos do sufixo servem para designar individualmente localidades, logradouros, códigos especiais ou unidades dos Correios.

Como saber o seu CEP ou de algum endereço

Para descobrir o código postal de um endereço, use a busca do site dos Correios. Para utilizar o serviço, digite o termo de busca no primeiro campo e depois escolha na caixa de diálogo o tipo de busca (escolha "Localidade/Logradouro" para buscar um endereço, rua, praça, largo ou outro local).