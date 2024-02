SP dará bônus de R$ 100 por aluno a escola que bater meta de alfabetização

O governo do Estado de São Paulo lançou hoje um programa para melhorar os indicadores de alfabetização na rede pública paulista. Segundo a Secretaria da Educação, as escolas que alcançarem suas metas vão ganhar um bônus de R$ 100 por aluno matriculado.

O que aconteceu

A promessa é alfabetizar 90% das crianças da rede na idade certa até o fim de 2026 — aos 7 anos, quando elas estão no 2º ano do fundamental. O programa "Alfabetiza Juntos" tem verba do governo federal, o Compromisso Criança Alfabetizada, lançado pelo presidente Lula (PT) no ano passado.